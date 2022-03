மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பத்தூர் அஞ்சல் கோட்டத்தில் மொபைல் பேங்கிங் மூலம் பண பரிவர்த்தனை செய்யலாம் + "||" + You can transfer money through mobile banking

திருப்பத்தூர் அஞ்சல் கோட்டத்தில் மொபைல் பேங்கிங் மூலம் பண பரிவர்த்தனை செய்யலாம்