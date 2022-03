மாவட்ட செய்திகள்

2024-ம் ஆண்டுக்குள் இந்திய சாலைகளை தரம் உயர்த்த இலக்கு; நிதின் கட்காரி பேச்சு + "||" + roads in india will improve in good condition

2024-ம் ஆண்டுக்குள் இந்திய சாலைகளை தரம் உயர்த்த இலக்கு; நிதின் கட்காரி பேச்சு