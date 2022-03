மாவட்ட செய்திகள்

கள்ளக்குறிச்சியில் நடந்த அ தி மு க நிர்வாகிகள் கூட்டத்தில் ஒன்றிய செயலாளர் ராஜினாமா கடிதம் கொடுத்ததால் திடீர் பரபரப்பு + "||" + At a meeting of top executives in Kallakurichi Sudden agitation as Union Secretary resigns

