மாவட்ட செய்திகள்

வகுப்பறை ஓட்டுக்கூரையில் இருந்து மரக்கட்டை விழுந்து 3 சிறுவர்கள் காயம் + "||" + From the classroom ceiling 3 boys injured when tree fell

வகுப்பறை ஓட்டுக்கூரையில் இருந்து மரக்கட்டை விழுந்து 3 சிறுவர்கள் காயம்