மாவட்ட செய்திகள்

ராணிப்பேட்டை நகராட்சியில் 30 கவுன்சிலர்கள் பதவியேற்பு அதிமுகஉறுப்பினர்கள் மேடை ஏற மறுத்ததால் பரபரப்பு + "||" + 30 councilors in Ranipettai municipality agitated as AIADMK members refused to step down

ராணிப்பேட்டை நகராட்சியில் 30 கவுன்சிலர்கள் பதவியேற்பு அதிமுகஉறுப்பினர்கள் மேடை ஏற மறுத்ததால் பரபரப்பு