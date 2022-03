மாவட்ட செய்திகள்

திருவாவடுதுறை கோமுக்தீஸ்வரர் கோவிலில் ருத்ர நாட்டியாஞ்சலி + "||" + Rudra Natyanjali at the Gomuktiswarar Temple in Thiruvananthapuram

திருவாவடுதுறை கோமுக்தீஸ்வரர் கோவிலில் ருத்ர நாட்டியாஞ்சலி