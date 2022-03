மாவட்ட செய்திகள்

விருதுநகர் மாவட்டத்தில் 5 நகராட்சியில் தலைவர் பதவிக்கு போட்டியிடும் தி.மு.க. வேட்பாளர்கள் விவரம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. DMK is contesting for the post of chairman in 5 municipalities in Virudhunagar district. Candidates

