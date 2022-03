மாவட்ட செய்திகள்

எங்களுக்கு மத்திய அரசு, இந்திய தூதரகம் உதவவில்லை;நாடு திரும்பிய கர்நாடக மாணவர்கள் பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு + "||" + indian embassy is not help us says karnataka students

எங்களுக்கு மத்திய அரசு, இந்திய தூதரகம் உதவவில்லை;நாடு திரும்பிய கர்நாடக மாணவர்கள் பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு