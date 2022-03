மாவட்ட செய்திகள்

வி.சி.க.வுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நெல்லிக்குப்பம் நகராட்சி தலைவர் பதவியை திமுக கைப்பற்றியது

Nellikuppam Municipal Chairman allotted to VCK The post was vacated by the DMK Captured

