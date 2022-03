மாவட்ட செய்திகள்

ராமேசுவரம் நகராட்சி தலைவர் நாசர்கான், துணைத்தலைவர் தட்சிணாமூர்த்தி போட்டியின்றி தேர்வு + "||" + Rameswaram Municipal Chairman Nasser Khan and Deputy Chairman Datsinamoorthy were elected without contest

ராமேசுவரம் நகராட்சி தலைவர் நாசர்கான், துணைத்தலைவர் தட்சிணாமூர்த்தி போட்டியின்றி தேர்வு