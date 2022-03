மாவட்ட செய்திகள்

விழுப்புரம் நகராட்சி முதல் பெண் தலைவராக தமிழ்செல்வி பதவி ஏற்பு + "||" + Tamilselvi becomes the first woman leader of Villupuram municipality

விழுப்புரம் நகராட்சி முதல் பெண் தலைவராக தமிழ்செல்வி பதவி ஏற்பு