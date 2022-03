துவரை ஒரு கிலோ ரூ.63-க்கு கொள்முதல் செய்யப்படும் கலெக்டர் அமர்குஷ்வாஹா தகவல்

மாவட்ட செய்திகள்

துவரை ஒரு கிலோ ரூ.63-க்கு கொள்முதல் செய்யப்படும் கலெக்டர் அமர்குஷ்வாஹா தகவல் + "||" + Collector Amarkushwaha informed that the turmeric will be purchased for Rs 63 per kg

