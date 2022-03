மாவட்ட செய்திகள்

கொடுத்த பணத்தை திருப்பி கேட்டதால் பெண்ணை கொன்று புதைத்த வழக்கில் 2 பேருக்கு இரட்டை ஆயுள் தண்டனைமேலும் ஒருவருக்கு 24 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து புதுக்கோட்டை மகிளா கோர்ட்டு தீர்ப்பு + "||" + Double life sentence for 2 persons in murder and burial of a woman

கொடுத்த பணத்தை திருப்பி கேட்டதால் பெண்ணை கொன்று புதைத்த வழக்கில் 2 பேருக்கு இரட்டை ஆயுள் தண்டனைமேலும் ஒருவருக்கு 24 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து புதுக்கோட்டை மகிளா கோர்ட்டு தீர்ப்பு