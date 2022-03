மாவட்ட செய்திகள்

தமிழகம்-கர்நாடகம் இடையே நிலவும் மேகதாது விவகாரத்தில் இரு மாநில பேச்சுக்கு ஏற்பாடு செய்ய தயார் - மத்திய மந்திரி கஜேந்திரசிங் ஷெகாவத் அறிவிப்பு + "||" + Ready to arrange for two state talks

தமிழகம்-கர்நாடகம் இடையே நிலவும் மேகதாது விவகாரத்தில் இரு மாநில பேச்சுக்கு ஏற்பாடு செய்ய தயார் - மத்திய மந்திரி கஜேந்திரசிங் ஷெகாவத் அறிவிப்பு