மாவட்ட செய்திகள்

விமானம் தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக ஓடுபாதையில் நின்றது-3 அமைச்சர்கள் பயணத்தை ரத்து செய்தனர் + "||" + The plane stopped on the runway due to a technical glitch -3 ministers canceled the trip

விமானம் தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக ஓடுபாதையில் நின்றது-3 அமைச்சர்கள் பயணத்தை ரத்து செய்தனர்