மாவட்ட செய்திகள்

சென்னை நீர்நிலைகளில் ஆளில்லா குட்டி விமானம் மூலம் 61 கிலோ மீட்டர் தூரம் கொசு மருந்து தெளிப்பு + "||" + Mosquito larvicide sprayed using drones, over 60 km of waterways covered in Chennai

சென்னை நீர்நிலைகளில் ஆளில்லா குட்டி விமானம் மூலம் 61 கிலோ மீட்டர் தூரம் கொசு மருந்து தெளிப்பு