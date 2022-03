மாவட்ட செய்திகள்

திருத்தணி முருகன் கோவிலில் ராஜகோபுரத்துக்கு ரூ.50 லட்சத்தில் வாசற்கால் தூண்கள் நன்கொடை + "||" + Donation of Rs. 50 lakhs for the pillars of the Rajagopuram at the Thiruthani Murugan Temple

திருத்தணி முருகன் கோவிலில் ராஜகோபுரத்துக்கு ரூ.50 லட்சத்தில் வாசற்கால் தூண்கள் நன்கொடை