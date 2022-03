மாவட்ட செய்திகள்

மக்களை தேடி மருத்துவம் திட்டத்தின் மூலம் 99 ஆயிரத்து 749 பேருக்கு சிகிச்சை + "||" + Treatment of 99 thousand 749 people through the People Searching Medicine program

மக்களை தேடி மருத்துவம் திட்டத்தின் மூலம் 99 ஆயிரத்து 749 பேருக்கு சிகிச்சை