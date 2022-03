மாவட்ட செய்திகள்

மேகதாதுவில் அணைகட்ட அனுமதி அளிப்பது மத்திய அரசின் பொறுப்பு - டி.கே.சிவக்குமார் பேட்டி + "||" + It is the responsibility of the Central Government to give permission for the construction of a dam at Meghadau

மேகதாதுவில் அணைகட்ட அனுமதி அளிப்பது மத்திய அரசின் பொறுப்பு - டி.கே.சிவக்குமார் பேட்டி