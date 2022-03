மாவட்ட செய்திகள்

உக்ரைனில் பாதுகாப்பான இடத்தை தேடி நடுங்க வைக்கும் குளிரில் அலைந்தோம் + "||" + We wandered in the freezing cold in search of a safe place in Ukraine

உக்ரைனில் பாதுகாப்பான இடத்தை தேடி நடுங்க வைக்கும் குளிரில் அலைந்தோம்