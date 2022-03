மாவட்ட செய்திகள்

மேல்மலையனூர்அங்காளபரமேஸ்வரி அம்மன் கோவில் தேரோட்டம் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வடம் பிடித்து இழுத்தனர் + "||" + Upper Malayanur Angalaparameswari Amman Temple Therottam Thousands of devotees grabbed the rope and pulled

மேல்மலையனூர்அங்காளபரமேஸ்வரி அம்மன் கோவில் தேரோட்டம் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வடம் பிடித்து இழுத்தனர்