மாவட்ட செய்திகள்

“குண்டு சத்தங்களுடன் 12 கிலோ மீட்டர் நடந்து ருமேனியா எல்லைக்கு சென்றோம்”-உக்ரைன் நாட்டில் இருந்து திரும்பிய மாணவர் பேட்டி + "||" + "We walked 12 km to the Romanian border with the sound of bombs" - Student interview returning from Ukraine

“குண்டு சத்தங்களுடன் 12 கிலோ மீட்டர் நடந்து ருமேனியா எல்லைக்கு சென்றோம்”-உக்ரைன் நாட்டில் இருந்து திரும்பிய மாணவர் பேட்டி