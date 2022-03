மாவட்ட செய்திகள்

மேச்சேரி அருகே ஆசிரியையை இடமாற்றக்கோரி பெற்றோர் பள்ளியை முற்றுகையிட்டு போராட்டம் + "||" + Parents besiege a school near Mecheri demanding the transfer of a teacher

மேச்சேரி அருகே ஆசிரியையை இடமாற்றக்கோரி பெற்றோர் பள்ளியை முற்றுகையிட்டு போராட்டம்