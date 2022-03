மாவட்ட செய்திகள்

திண்டிவனத்தில்ரூ 8 கோடியில் ரெயில்வே மேம்பாலம் புனரமைக்கும் பணி அமைச்சர் செஞ்சிமஸ்தான் தொடங்கி வைத்தார் + "||" + In Tindivanam Reconstruction work of railway flyover at a cost of Rs. 8 crore Minister Senjimasthan started

திண்டிவனத்தில்ரூ 8 கோடியில் ரெயில்வே மேம்பாலம் புனரமைக்கும் பணி அமைச்சர் செஞ்சிமஸ்தான் தொடங்கி வைத்தார்