மாவட்ட செய்திகள்

½ லிட்டர் திரவ யூரியா ஒரு மூட்டை யூரியாவுக்கு இணையான பயனை அளிக்கக்கூடியது; அதிகாரி தகவல் + "||" + ½ liters of liquid urea equivalent to one bundle of urea Useful; Official Information

½ லிட்டர் திரவ யூரியா ஒரு மூட்டை யூரியாவுக்கு இணையான பயனை அளிக்கக்கூடியது; அதிகாரி தகவல்