மாவட்ட செய்திகள்

விவசாயிகள் வன நிலத்தை ஆக்கிரமித்தால் அது அபகரிப்பு கிடையாது-மந்திரி மாதுசாமி + "||" + If farmers occupy forest land it is not expropriated Announcement by Minister Madhusamy

விவசாயிகள் வன நிலத்தை ஆக்கிரமித்தால் அது அபகரிப்பு கிடையாது-மந்திரி மாதுசாமி