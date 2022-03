மாவட்ட செய்திகள்

அறநிலையத்துறைக்கு சொந்தமான இடத்தில் கட்டப்பட்ட மண்டபத்திற்கு சீல் + "||" + Sealed to the hall built on land owned by the Treasury

அறநிலையத்துறைக்கு சொந்தமான இடத்தில் கட்டப்பட்ட மண்டபத்திற்கு சீல்