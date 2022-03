மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பு பணியின் போது இறப்பு:கிராம உதவியாளர் குடும்பத்திற்கு ரூ.25 லட்சம் நிதி உதவி + "||" + rs25 lakh help for the village assistant family

கொரோனா தடுப்பு பணியின் போது இறப்பு:கிராம உதவியாளர் குடும்பத்திற்கு ரூ.25 லட்சம் நிதி உதவி