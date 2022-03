மாவட்ட செய்திகள்

முதுமலை வனப்பகுதியில் கடும் வறட்சியால் வனவிலங்குகளுக்கு பசுந்தீவனம் தட்டுப்பாடு + "||" + Shortage of fodder for wildlife due to severe drought in Mudumalai forest

முதுமலை வனப்பகுதியில் கடும் வறட்சியால் வனவிலங்குகளுக்கு பசுந்தீவனம் தட்டுப்பாடு