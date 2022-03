மாவட்ட செய்திகள்

விவசாயியை மின்சாரம் பாய்ச்சி கொல்ல முயன்றவர் பலி + "||" + The man who tried to kill the farmer by pouring electricity was killed

விவசாயியை மின்சாரம் பாய்ச்சி கொல்ல முயன்றவர் பலி