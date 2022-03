மாவட்ட செய்திகள்

திண்டிவனத்தில் பல கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள திமிங்கல கழிவுடன் 5 பேர் சிக்கினர் போலீஸ் நிலைய மாடியில் இருந்து குதித்து தப்பிக்க முயன்றவரால் பரபரப்பு + "||" + In Tindivanam Five people were trapped with whale waste worth crores of rupees Excitement by the man who jumped from the floor of the police station and tried to escape

திண்டிவனத்தில் பல கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள திமிங்கல கழிவுடன் 5 பேர் சிக்கினர் போலீஸ் நிலைய மாடியில் இருந்து குதித்து தப்பிக்க முயன்றவரால் பரபரப்பு