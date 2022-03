மாவட்ட செய்திகள்

மீனவர் குடியிருப்புக்கு மின் இணைப்பு வழங்கப்படும் + "||" + Electricity connection will be provided to the fisherman's residence

