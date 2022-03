மாவட்ட செய்திகள்

ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் ரூ.4 கோடியில் 20 புதிய பள்ளி கட்டிடங்கள் கட்ட முடிவு + "||" + Decision to construct 20 new school buildings at a cost of Rs. 4 crore

ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் ரூ.4 கோடியில் 20 புதிய பள்ளி கட்டிடங்கள் கட்ட முடிவு