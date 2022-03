மாவட்ட செய்திகள்

இரவு 10 மணிக்கு மேல் கட்டுமான பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டாம் கட்டுமான அதிபர்களுக்கு போலீஸ் கமிஷனர் உத்தரவு + "||" + Do not carry out construction work at night

