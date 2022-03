மாவட்ட செய்திகள்

வேலைவாய்ப்பு முகாமில் இளைஞர்கள் கலந்து கொண்டு பயன்பெற வேண்டும். அமைச்சர் ஆர்.காந்தி வேண்டுகோள் + "||" + Young people should attend and benefit from the employment camp

