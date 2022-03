மாவட்ட செய்திகள்

மாமியாரின் கழுத்தில் சிகரெட்டால் சூடு வைத்த வாலிபர் கைது + "||" + A youth was arrested for heating a cigarette around his mother-in-law's neck

மாமியாரின் கழுத்தில் சிகரெட்டால் சூடு வைத்த வாலிபர் கைது