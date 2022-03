மாவட்ட செய்திகள்

ஈரோடு மாநகராட்சி பகுதியில்குப்பைகளை பொதுவெளியில் கொட்டுவதை பொதுமக்கள் தவிர்க்க வேண்டும்;அதிகாரி வேண்டுகோள் + "||" + The public should avoid dumping garbage in public

ஈரோடு மாநகராட்சி பகுதியில்குப்பைகளை பொதுவெளியில் கொட்டுவதை பொதுமக்கள் தவிர்க்க வேண்டும்;அதிகாரி வேண்டுகோள்