மாவட்ட செய்திகள்

மோட்டாருடன் பொருத்தப்பட்ட வாட்டர்ஹீட்டர் வெடித்து சிதறியது + "||" + The water heater fitted to the motor exploded and shattered

மோட்டாருடன் பொருத்தப்பட்ட வாட்டர்ஹீட்டர் வெடித்து சிதறியது