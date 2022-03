வேடசந்தூர் அருகேமோட்டார் சைக்கிளில் சென்ற நிதி நிறுவன அதிபர் தீயில் கருகி சாவு

மாவட்ட செய்திகள்

வேடசந்தூர் அருகேமோட்டார் சைக்கிளில் சென்ற நிதி நிறுவன அதிபர் தீயில் கருகி சாவு + "||" + Near Vedasandur The head of a financial institution who went on a motorcycle was burnt to death in a fire

வேடசந்தூர் அருகேமோட்டார் சைக்கிளில் சென்ற நிதி நிறுவன அதிபர் தீயில் கருகி சாவு