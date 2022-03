மாவட்ட செய்திகள்

மயிலம் அருகே பொதுமக்களிடம் ரகளை:போலீசுக்கு பயந்து கிணற்றில் குதித்த வடமாநில வாலிபர்வெளியே வர மறுத்தவரை தீயணைப்பு வீரர்கள் போராடி மீட்டனர் + "||" + Riot to the public near the peacock A North Indian man who jumped into a well in fear of the police Firefighters fought back until they refused to come out

மயிலம் அருகே பொதுமக்களிடம் ரகளை:போலீசுக்கு பயந்து கிணற்றில் குதித்த வடமாநில வாலிபர்வெளியே வர மறுத்தவரை தீயணைப்பு வீரர்கள் போராடி மீட்டனர்