ரெயிலில் ஏற முயன்றபோது குழந்தை கண்எதிரே பிளாட்பாரத்தில் விழுந்த பெண். அபாய சங்கிலியை இழுத்து ெரயிலை நிறுத்தியதால் உயிர்தப்பினார்

மாவட்ட செய்திகள்

ரெயிலில் ஏற முயன்றபோது குழந்தை கண்எதிரே பிளாட்பாரத்தில் விழுந்த பெண். அபாய சங்கிலியை இழுத்து ெரயிலை நிறுத்தியதால் உயிர்தப்பினார் + "||" + The woman who fell on the platform in front of the child while trying to board the train

ரெயிலில் ஏற முயன்றபோது குழந்தை கண்எதிரே பிளாட்பாரத்தில் விழுந்த பெண். அபாய சங்கிலியை இழுத்து ெரயிலை நிறுத்தியதால் உயிர்தப்பினார்