மாவட்ட செய்திகள்

கலபுரகி, பல்லாரி, விஜயாப்புரா நகரங்களில் எல்.இ.டி. மின் விளக்குகள் பொருத்தப்படும்-மந்திரி பைரதி பசவராஜ் + "||" + LEDs in Kalapuragi Ballari Vijayapura Electric lights will be fitted Information by Minister Bhairathi Basavaraj in the Assembly

கலபுரகி, பல்லாரி, விஜயாப்புரா நகரங்களில் எல்.இ.டி. மின் விளக்குகள் பொருத்தப்படும்-மந்திரி பைரதி பசவராஜ்