மாவட்ட செய்திகள்

குழந்தையை கடித்து சித்ரவதை செய்து கர்ப்பிணியை எரித்து கொல்ல முயற்சி; 2-வது கணவர் கைது + "||" + The child was bitten and tortured Trying to burn the pregnant woman to death

குழந்தையை கடித்து சித்ரவதை செய்து கர்ப்பிணியை எரித்து கொல்ல முயற்சி; 2-வது கணவர் கைது