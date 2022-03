மாவட்ட செய்திகள்

கலபுரகி அருகே மரத்தில் கார் மோதிஒரே குடும்பத்தில் 5 பேர் பலி + "||" + The car collided with a tree near Kalapuragi 5 people killed in the same family

கலபுரகி அருகே மரத்தில் கார் மோதிஒரே குடும்பத்தில் 5 பேர் பலி