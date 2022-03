மாவட்ட செய்திகள்

இலங்கையில் இருந்து சென்னைக்கு பாா்சலில் கடத்தி வந்த ரூ.4½ கோடி வைரம், ரத்தின கற்கள் பறிமுதல் + "||" + Rs 40 crore worth of diamonds and gems smuggled from Sri Lanka to Chennai in a box confiscated

