மாவட்ட செய்திகள்

பழவேற்காடு கடலில் மீனவர் வலையில் சிக்கிய 200 கிலோ 2 திருக்கை மீன்கள் + "||" + 200 kg 2 trout caught in a fisherman's net in the Fruit Forest Sea

பழவேற்காடு கடலில் மீனவர் வலையில் சிக்கிய 200 கிலோ 2 திருக்கை மீன்கள்