மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை மாநகரில் இதுவரை 3.14 லட்சம் கொரோனா தடுப்பூசி + "||" + 3.14 lakh corona vaccine so far in Tanjore

தஞ்சை மாநகரில் இதுவரை 3.14 லட்சம் கொரோனா தடுப்பூசி