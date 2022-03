மாவட்ட செய்திகள்

செல்போனில் நீண்ட நேரம் விளையாடியதை தந்தை கண்டிப்பு; சிறுவன் தூக்குப்போட்டு தற்கொலை + "||" + Because the father condemned playing for a long time on the cell phone 9-year-old boy commits suicide by hanging

