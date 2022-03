மாவட்ட செய்திகள்

சொத்தை தனது பெயருக்கு மாற்றி கொடுக்காததால்கணவரை கொன்ற பா.ஜனதா பெண் பிரமுகர் + "||" + Because the property was not transferred to his name BJP woman who killed her husband and pretended to be a woman

சொத்தை தனது பெயருக்கு மாற்றி கொடுக்காததால்கணவரை கொன்ற பா.ஜனதா பெண் பிரமுகர்