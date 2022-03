மாவட்ட செய்திகள்

ஈரோடு மாவட்டத்தில்இன்னுயிர் காப்போம்-நம்மை காக்கும் 48 திட்டத்தில் 413 பேருக்கு சிகிச்சை;முதல்-அமைச்சருக்கு பாராட்டு + "||" + Save the Life-48 Plan to Save Us

ஈரோடு மாவட்டத்தில்இன்னுயிர் காப்போம்-நம்மை காக்கும் 48 திட்டத்தில் 413 பேருக்கு சிகிச்சை;முதல்-அமைச்சருக்கு பாராட்டு